Гран-при ISU по фигурному катанию, 3-й этап, Китай: время выхода россиян на лёд 6 ноября
Сегодня, 6 ноября, в Шэньчжэне, Китай, стартует третий этап Гран-при ISU, в котором примут участие российские фигуристы. От России выступят представители мужского, женского и парного катания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода российских спортсменов на лёд.
Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU, Китай. Время выхода российских фигуристов на лёд (время московское):
Женщины:
- Александра Трусова – 11:45.
Спортивные пары:
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 14:07.
Мужчины:
- Евгений Семененко – 15:39.
- Владислав Дикиджи – 15:45.
Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.
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