Гран-при ISU по фигурному катанию, 3-й этап, Китай: время выхода россиян на лёд 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Шэньчжэне, Китай, стартует третий этап Гран-при ISU, в котором примут участие российские фигуристы. От России выступят представители мужского, женского и парного катания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода российских спортсменов на лёд.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU, Китай. Время выхода российских фигуристов на лёд (время московское):

Женщины:

Александра Трусова – 11:45.

Спортивные пары:

Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 14:07.

Мужчины:

Евгений Семененко – 15:39.

Владислав Дикиджи – 15:45.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.