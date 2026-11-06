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0 Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, 3-й этап: время выхода на лёд российских фигуристов 6 ноября 2026

Гран-при ISU по фигурному катанию, 3-й этап, Китай: время выхода россиян на лёд 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, в Шэньчжэне, Китай, стартует третий этап Гран-при ISU, в котором примут участие российские фигуристы. От России выступят представители мужского, женского и парного катания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода российских спортсменов на лёд.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU, Китай. Время выхода российских фигуристов на лёд (время московское):

Женщины:

  • Александра Трусова – 11:45.

Спортивные пары:

Мужчины:

  • Евгений Семененко – 15:39.
  • Владислав Дикиджи – 15:45.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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