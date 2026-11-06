Трусова сделала чистый прогон КП перед стартом Гран-при Китая

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) провела заключительную тренировку перед началом этапа Гран-при ISU в Китае.

В ходе занятия Александра выполнила прогон короткой программы, сделала чисто двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Во второй половине занятия фигуристка сделала две удачные попытки четверного лутца и отработала вращения.

В короткой программе Игнатова выступит под третьим стартовым номером.

Примечательно, что фигуристка покинула занятие на пять минут раньше окончания.