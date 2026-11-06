Дикиджи и Семененко провели тренировку перед короткой программой на Гран-при в Китае

Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко провели тренировку перед стартом короткой программы на этапе Гран-при в Шэньчжэне.

В прогоне Дикиджи выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель. Семененко сделал четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также тройной аксель.

Дикиджи отзанимался все 30 минут до конца, Семененко покинул занятие чуть раньше.

Мужчины представят свои короткие программы на этапе Гран-при ISU в Китае в пятницу, 6 ноября, произвольные — в воскресенье, 8 ноября.

Ранее Александра Игнатова (Трусова) сделала чистый прогон КП перед стартом Гран-при Китая.