«Люди любят скорость, а другое не замечают». Галлямов — о сильных и слабых сторонах пары

Российский фигурист Александр Галлямов высказался о сильных и слабых сторонах своей пары с Анастасией Мишиной. Сегодня, 7 ноября, спортсмены выиграли этап Гран-при ISU в Китае, набрав 209,84 балла.

— Что было самым сложным для вас в выходе на крупные международные соревнования? Дополнительный отбор через «челленджеры», набор формы, долгий ответ по статусу?

— Мы рады были съездить на «челленджер» в другую страну, посмотреть город. Для нас выступать на соревнованиях — это только в плюс, что можно показать себя, мы нормально к этому относимся. Работали, да, как и ко внутренним соревнованиям, и физической форме уделяли большое внимание. Как обычно говорят, скорость. Как сегодня, была скорость?

—Да.

— Такое стадное слово появилось, люди перестали замечать, что такое эмоции, хореография, выправка, ровная спина, что такое катать программу не по кругу, а со сменой направления. Люди любят скорость, а другое не замечают. Мы стараемся брать нашими сильными сторонами, но и слабые тоже улучшать, — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.