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«Стараюсь не думать ни о чём». Трусова — о мыслях во время исполнения элементов ультра-си

«Стараюсь не думать ни о чём». Трусова — о мыслях во время исполнения элементов ультра-си
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, о чём думает при исполнении четверного лутца в произвольной программе. Ранее Александра выиграла серебро этапа Гран-при ISU в Китае, набрав 221,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

– Вы сегодня на тренировке утром много раз пробовали четверной лутц, а в прокате с какими ощущениями вы заходите на этот прыжок?
– Стараюсь просто не думать ни о чём, кроме прыжка, кроме техники, кроме,