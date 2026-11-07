«Стараюсь не думать ни о чём». Трусова — о мыслях во время исполнения элементов ультра-си

Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, о чём думает при исполнении четверного лутца в произвольной программе. Ранее Александра выиграла серебро этапа Гран-при ISU в Китае, набрав 221,27 балла.

– Вы сегодня на тренировке утром много раз пробовали четверной лутц, а в прокате с какими ощущениями вы заходите на этот прыжок?

– Стараюсь просто не думать ни о чём, кроме прыжка, кроме техники, кроме,