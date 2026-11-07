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«Катаюсь чуть хуже, чем на тренировках». Кондратюк — о КП на ГП России в Екатеринбурге

«Катаюсь чуть хуже, чем на тренировках». Кондратюк — о КП на ГП России в Екатеринбурге
Комментарии

Чемпион Европы, победитель чемпионата России — 2022 фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после выступления с короткой программой на этапе Гран-при России – 2026/2027 в Екатеринбурге. Фигурист занимает второе место, набрав 94,92 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Мужчины. Короткая программа
07 ноября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макар Игнатов
Москва
95.41
2
Марк Кондратюк
Москва
94.92
3
Александр Мельников
Москва
94.82

«Я могу больше – не в плане элементов, что очевидно, а в плане катания и ещё большей подачи. Пока чувствую, что катаюсь чуть хуже, чем на тренировках. Немного поменялась музыка, центральная часть – были выводы после контрольных прокатов, что слишком много энергетики, нужна пауза. Мне кажется, это необходимо в том числе и зрителю: сильно начал, пауза и снова разгон. На прокатах мне не хватило сил. Стал сильно погружаться в образ и почувствовал к концу, что не хватает. Такая