Чикмарёва/Янченков выиграли КП на этапе ГП России в Екатеринбурге, набрав почти 80 баллов

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Екатеринбурге. За своё выступление спортсмены получили от судей 79,94 балла.

Второе место занимают София Диана Касинс и Александр Брегей (69,16). Третьими идут Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов с результатом 65,95 балла.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Екатеринбург. Парное катание. Короткая программа

1. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Пермский край) — 79,94 балла.

2. София Диана Касинс и Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 69,16.

3. Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов (Москва) — 65,95.