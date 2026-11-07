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Чикмарёва/Янченков выиграли КП на этапе ГП России в Екатеринбурге, набрав почти 80 баллов

Чикмарёва/Янченков выиграли КП на этапе ГП России в Екатеринбурге, набрав почти 80 баллов
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Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Екатеринбурге. За своё выступление спортсмены получили от судей 79,94 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Спортивные пары. Короткая программа
07 ноября 2026, суббота. 16:45 МСК
Окончено

Второе место занимают София Диана Касинс и Александр Брегей (69,16). Третьими идут Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов с результатом 65,95 балла.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Екатеринбург. Парное катание. Короткая программа

1. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Пермский край) — 79,94 балла.
2. София Диана Касинс и Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 69,16.
3. Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов (Москва) — 65,95.

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