15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чистое катание, безусловно». Александра Трусова — о желанном результате на ГП Китая

«Чистое катание, безусловно». Александра Трусова — о желанном результате на ГП Китая
Комментарии

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, на какое выступление рассчитывала на этапе международной серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Спортсменка заняла итоговое второе место. Она чисто исполнила обе программы и получила от судей 221,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

– На какой результат вы рассчитывали на этом этапе?
– На чистое катание, безусловно. Я рада, что с этим справилась. А про результаты — посмотрим, не знаю, – сказала Игнатова в видео Okko Sport.

Игнатовой 22 года. В августе 2025 года фигуристка родила сына. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Т