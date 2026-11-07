«Чистое катание, безусловно». Александра Трусова — о желанном результате на ГП Китая

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, на какое выступление рассчитывала на этапе международной серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Спортсменка заняла итоговое второе место. Она чисто исполнила обе программы и получила от судей 221,27 балла.

– На какой результат вы рассчитывали на этом этапе?

– На чистое катание, безусловно. Я рада, что с этим справилась. А про результаты — посмотрим, не знаю, – сказала Игнатова в видео Okko Sport.

Игнатовой 22 года. В августе 2025 года фигуристка родила сына. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Т