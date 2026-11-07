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«Иногда отдаём в детские дома». Трусова — об игрушках, которые бросают на лёд болельщики

«Иногда отдаём в детские дома». Трусова — об игрушках, которые бросают на лёд болельщики
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась об игрушках, которые летят на лёд после её выступлений. Ранее спортсменка стала второй на этапе Гран-при ISU в Китае. В сумме за две программы она получила от судей 221,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

– После ваших прокатов игрушки просто градом сыплются на лёд. Какая у них дальнейшая судьба? Вы их забираете? Может быть, Мише отдаёте?
– Иногда забираю,