Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты на 7 ноября
Сегодня, 7 ноября, в Екатеринбурге стартовал четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступили в трёх видах: мужском и женском одиночном катании и парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, которые прошли в субботу.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Екатеринбург. Результаты соревнований 7 ноября
Мужчины, короткая программа
- Макар Игнатов — 95,41 балла.
- Марк Кондратюк — 94,92.
- Александр Мельников — 94,82.
Женщины, короткая программа
- Камилла Нелюбова — 78,67 балла.
- Аделия Петросян — 72,32.
- Злата Буря — 71,14.
Спортивные пары, короткая программа
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 79,94 балла.
- София Диана Касинс и Александр Брегей — 69,16.
- Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов — 65,95.