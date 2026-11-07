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Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты на 7 ноября

Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты на 7 ноября
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Сегодня, 7 ноября, в Екатеринбурге стартовал четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступили в трёх видах: мужском и женском одиночном катании и парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, которые прошли в субботу.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Екатеринбург. Результаты соревнований 7 ноября

Мужчины, короткая программа

  1. Макар Игнатов — 95,41 балла.
  2. Марк Кондратюк — 94,92.
  3. Александр Мельников — 94,82.

Женщины, короткая программа

  1. Камилла Нелюбова — 78,67 балла.
  2. Аделия Петросян — 72,32.
  3. Злата Буря — 71,14.

Спортивные пары, короткая программа

  1. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 79,94 балла.
  2. София Диана Касинс и Александр Брегей — 69,16.
  3. Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов — 65,95.
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