Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, в Екатеринбурге стартовал четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступили в трёх видах: мужском и женском одиночном катании и парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, которые прошли в субботу.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Екатеринбург. Результаты соревнований 7 ноября

Мужчины, короткая программа

Макар Игнатов — 95,41 балла. Марк Кондратюк — 94,92. Александр Мельников — 94,82.

Женщины, короткая программа

Камилла Нелюбова — 78,67 балла. Аделия Петросян — 72,32. Злата Буря — 71,14.

Спортивные пары, короткая программа