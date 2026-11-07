«Нормально сплю, потому что всегда невыспавшаяся». Трусова — о смене часовых поясов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как справляется со сменой часовых поясов. Сегодня, 7 ноября, она стала второй на этапе Гран-при ISU в Китае. На следующих выходных спортсменке предстоит старт в США.

– Вы отсюда вылетаете в США, как вы перестраиваетесь на другие часовые пояса? Как справляетесь с этим?

– Ну, у меня есть Мишенька. И мне нормально. Главное, чтобы он перестроился, потому что у него сильно зависит, конечно. Он может там или заснуть, когда ещё по режиму не надо, или, наоборот, не спать ночью. Я нормально сплю, потому что я всегда невыспавшаяся, – сказала Игнатова в видео Okko Sport.