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«Нормально сплю, потому что всегда невыспавшаяся». Трусова — о смене часовых поясов

«Нормально сплю, потому что всегда невыспавшаяся». Трусова — о смене часовых поясов
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как справляется со сменой часовых поясов. Сегодня, 7 ноября, она стала второй на этапе Гран-при ISU в Китае. На следующих выходных спортсменке предстоит старт в США.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

– Вы отсюда вылетаете в США, как вы перестраиваетесь на другие часовые пояса? Как справляетесь с этим?
– Ну, у меня есть Мишенька. И мне нормально. Главное, чтобы он перестроился, потому что у него сильно зависит, конечно. Он может там или заснуть, когда ещё по режиму не надо, или, наоборот, не спать ночью. Я нормально сплю, потому что я всегда невыспавшаяся, – сказала Игнатова в видео Okko Sport.

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