«Показать, что за 5 лет мы стали лучше». Мишина — об их с Галлямовым победе на ГП в Китае

Российская фигуристка, выступающая в паре с Александром Галлямовым, Анастасия Мишина высказалась о выступлении на этапе международной серии Гран-при ISU в Китае. Спортсмены выиграли золото, набрав 209,84 балла.

– Это замечательный результат, первое за пять лет российское золото на этапах Гран-при ISU. Вы всегда верили в эту победу?

– На самом деле мы просто ждали эти соревнования, чтобы наконец-то выйти на международный уровень, на международные Гран-при. И, конечно, немножко волновались. И для нас главное было не победить, а просто показать, что мы не потеряли форму, что за пять лет мы стали лучше, а не хуже, – сказала Мишина в видео Okko Sport.