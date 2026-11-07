Российский фигурист, выступающий с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов рассказал, когда к нему пришло понимание, что пара победила на этапе Гран-при ISU в Китае. Анастасия и Александр в сумме за две программы набрали 209,84 балла.

– В какой момент проката вы поняли, что всё, победа уже никуда не уйдёт?

– Да вообще, на самом деле, не думали об этом. Мы понимали, что да, после короткой программы хоть и есть запас, но это может и расслаблять, если об этом задумываться. Но мы для себя искали только плюсы, чтобы кататься уже в своё удовольствие, насладиться нашим же прокатом. Если касаемо того, понимали ли мы, что прокат удался, то я думаю, что это уже после хореоподдержки, я думаю, там уже дело за малым, то есть оставались хореовращения, и тогда уже мы с большим удовольствием отправились в финальную позицию (смеётся), – ска