Сегодня, 7 ноября, в Шэньчжэне, Китай, продолжился третий этап Гран-при ISU по фигурному катанию. Определились победители и призёры в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, которые прошли в субботу.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Шэньчжэнь, Китай. Результаты соревнований 7 ноября

Танцы на льду, итоговое положение

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 194,93 балла. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 193,54. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 178,30.

Женщины, итоговое положение

Монэ Тиба (Япония) — 224,48 балла. Александра Игнатова (Россия) — 221,27. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210,79.

Спортивные пары, итоговое положение

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 209,84 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) - 198,27. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 181,50.