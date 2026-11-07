Гран-при ISU по фигурному катанию, третий этап, Китай: результаты соревнований 7 ноября
Сегодня, 7 ноября, в Шэньчжэне, Китай, продолжился третий этап Гран-при ISU по фигурному катанию. Определились победители и призёры в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, которые прошли в субботу.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Шэньчжэнь, Китай. Результаты соревнований 7 ноября
Танцы на льду, итоговое положение
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 194,93 балла.
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 193,54.
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 178,30.
Женщины, итоговое положение
- Монэ Тиба (Япония) — 224,48 балла.
- Александра Игнатова (Россия) — 221,27.
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210,79.
Спортивные пары, итоговое положение
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 209,84 балла.
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) - 198,27.
- Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 181,50.