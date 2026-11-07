«Хладнокровные и прекрасные!» Дмитрий Губерниев — о Мишиной и Галлямове

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских фигуристов, выступающих в парном катании, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе международной серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Спортсмены одержали уверенную победу, получив от судей 209,84 балла.

«Мишина и Галлямов — хладнокровные и прекрасные! Браво! Наши фигуристы всех победят!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Далее Анастасия Мишина и Александр Галлямов примут участие в этапе Гран-при ISU, который пройдёт в финском городе Хельсинки с 20 по 21 ноября.

Мишина и Галлямов являются чемпионами Европы, победителями чемпионата мира и двукратными бронзовыми призёрами Олимпиады 2022 года в Пекине.