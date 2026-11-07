Анастасия Мишина, российская фигуристка, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказалась о поддержке болельщиков на этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне, Китай. Ранее спортсмены заняли первое место, получив от судей 209,84 балла.

– На этом этапе много российских спортсменов и русскоязычных спортсменов. Вам это как-то упрощает жизнь?

– На самом деле поддержка чувствуется на любом языке. Например, китайские болельщики очень много подходят и в отеле, и около катка, подходят с фотографиями, что очень приятно, не с какими-то вырванными кусочками из блокнота, а с распечатанными фотографиями, просят сделать общую фотографию какую-то. И это приятно, многие говорят, что болеют за нас с Олимпийских игр. И, конечно, наша публика, она всегда нас поддерживает. Здесь на трибунах, через экраны, просто какими-то соо