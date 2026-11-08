Гран-при ISU по фигурному катанию, 3-й этап, Шэньчжэнь: расписание на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в Шэньчжэне, Китай, завершится третий этап Гран-при ISU, в котором принимают участие российские фигуристы. В рамках последнего соревновательного дня мужчины представят произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов на воскресенье.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU, Китай. Расписание на 8 ноября (время московское):

8:00. Мужчины, произвольная программа;

13:00. Показательные выступления.

Среди мужчин на турнире выступают россияне Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. После короткой программы они располагаются на третьем и четвёртом месте соответственно.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото этапа в соревнованиях спортивных пар. Александра Игнатова стала второй в женском одиночном катании.