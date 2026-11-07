«Вообще не думаем». Галлямов — об их с Мишиной возможном попадании в финал Гран-при ISU

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов высказался о возможном попадании в финал Гран-при ISU. Сегодня, 7 ноября, спортивная пара стала первой на этапе серии в Китае, набрав 209,84 балла.

– Это ваш первый этап Гран-при ISU, через две недели второй, уже как-то закрадываются мысли о финале Гран-при. А вы об этом думаете?

– Вообще не думаем. Да, как мы уже говорили, календарь у нас максимально меняется, мы под него подстраиваемся. Ну, это такие нюансы, под которые нужно уметь подстраиваться. Всё-таки мы профессионалы и должны быть готовыми уже ко всему, – сказал Галлямов в видео Okko Sport.

Напомним, Мишина и Галлямов также примут участие в пятом этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Соревнования пройдут с 20 по 21 ноября.