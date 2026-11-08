Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: расписание 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, продолжится четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге. Спортсмены покажут свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на воскресенье.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Екатеринбург. Расписание 8 ноября (мск):

12:00 – мужчины, произвольная программа;

14:10 – женщины, произвольная программа;

16:20 – пары, произвольная программа.

После коротких программ в мужском одиночном катании лидирует Макар Игнатов. В женском одиночном катании первое промежуточное место занимает Камилла Нелюбова. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков уверенно выиграли КП в соревновании пар.