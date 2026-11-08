Сегодня, 8 ноября, в Шэньчжэне, Китай, завершится третий этап Гран-при ISU, в котором принимают участие российские фигуристы. От России на соревнованиях выступают представители мужского, женского и парного катания.

Турнир в Китае завершат мужчины, которые представят свои произвольные программы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при в Китае.

В последний день соревнований на лёд выйдут россияне Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. После короткой программы они располагаются на третьем и четвёртом месте соответственно.