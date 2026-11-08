«Всегда шла на самый максимальный контент». Аделия Петросян — о попытке четверного тулупа

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала неудавшуюся попытку четверного тулупа на этапе Гран-при в Екатеринбурге. За две программы фигуристка получила от судей 203,60 балла и заняла итоговое четвёртое место.

«Я всегда шла на самый максимальный для себя контент все эти годы. Поэтому сейчас это не исключение. Я хотела начать пробовать тулуп, тем более на тренировках уже получался: и в целиковом прокате, и отдельно. И сегодня на тренировках уже всё получалось. Мне кажется, это нормально для первого старта с учётом того, какие ещё были дни, и с учётом того, что я ещё не уверена в себе», — сказала Петросян в интервью Федерации фигурного катания на коньках.