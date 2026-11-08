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«Всегда шла на самый максимальный контент». Аделия Петросян — о попытке четверного тулупа

«Всегда шла на самый максимальный контент». Аделия Петросян — о попытке четверного тулупа
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала неудавшуюся попытку четверного тулупа на этапе Гран-при в Екатеринбурге. За две программы фигуристка получила от судей 203,60 балла и заняла итоговое четвёртое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
217.06
2
Арина Кудлай
Санкт-Петербург
205.40
3
Злата Буря
Москва
205.17

«Я всегда шла на самый максимальный для себя контент все эти годы. Поэтому сейчас это не исключение. Я хотела начать пробовать тулуп, тем более на тренировках уже получался: и в целиковом прокате, и отдельно. И сегодня на тренировках уже всё получалось. Мне кажется, это нормально для первого старта с учётом того, какие ещё были дни, и с учётом того, что я ещё не уверена в себе», — сказала Петросян в интервью Федерации фигурного катания на коньках.

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