«После Олимпиады не проще выступать». Петросян — о настрое на Гран-при ISU в США

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о подготовке к этапу Гран-при ISU в Эверетте, США, который пройдёт с 14 по 16 ноября.

– До этапа Гран-при ISU остаётся не так много времени, как ты собираешься готовиться? Понятно, что у тебя там будет опять экстремальная ситуация без тренера. Как настраиваться, как готовиться?

– Да не знаю, буду всё решать уже пошагово, как будет перелёт, вот я даже не знаю, как мне лучше — загоняться или не загоняться, думать – не думать о том, как будет происходить дальнейшее моё путешествие, можно так сказать. Ну, надо пробовать. Точнее, там уже надо прямо делать, поэтому буду настраиваться.

После Олимпиады не слишком проще выступать, чем до Олимпиады. Поэтому опыт опытом, но переживаний, волнений ничуть не меньше, — сказала Петросян в интервью Федерации фигурного катания на коньках.