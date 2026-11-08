Чикмарёва/Янченков завоевали золото на этапе Гран-при России в Екатеринбурге
Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли четвёртый этап Гран-при России в Екатеринбурге. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмены получили от судей 214,84 балла.
Второе место заняли Екатерина Гейниш и Андрей Рудь с результатом 181,41 балла. Тройку лидеров замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей, набрав 181,30 балла.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Екатеринбург. Парное катание. Итоговое положение:
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Пермский край) — 214,84 балла.
- Екатерина Гейниш и Андрей Рудь (Москва) — 181,41.
- София Диана Касинс и Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 181,30.
- Анна Ляшенко и Пётр Алексеенко (Москва) — 175,40.
- Вероника Меренкова и Даниль Галимов (Краснодарский край) — 168,79.
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