«Хотела бы забыть эту ошибку». Нелюбова — о тройном акселе на этапе ГП в Екатеринбурге

Российская фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала ошибку в тройном акселе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. В сумме за два проката спортсменка получила от судей 217,06 балла и заняла первое место.

«В данный момент впечатления смешанные. Я бы хотела забыть эту ошибку, которая случилась на первом прыжковом элементе. Но в остальном я рада, что докатала программу чисто, уверенно, не отпустила ничего. Не знаю, прямо вот очень неприятная ошибка случилась для меня. Сколько акселей я прыгаю, и вот именно сейчас случилось. Ну, пусть будет уже заключительная, последняя ошибка на эт