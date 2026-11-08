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«Хотела бы забыть эту ошибку». Нелюбова — о тройном акселе на этапе ГП в Екатеринбурге

«Хотела бы забыть эту ошибку». Нелюбова — о тройном акселе на этапе ГП в Екатеринбурге
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала ошибку в тройном акселе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. В сумме за два проката спортсменка получила от судей 217,06 балла и заняла первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
217.06
2
Арина Кудлай
Санкт-Петербург
205.40
3
Злата Буря
Москва
205.17

«В данный момент впечатления смешанные. Я бы хотела забыть эту ошибку, которая случилась на первом прыжковом элементе. Но в остальном я рада, что докатала программу чисто, уверенно, не отпустила ничего. Не знаю, прямо вот очень неприятная ошибка случилась для меня. Сколько акселей я прыгаю, и вот именно сейчас случилось. Ну, пусть будет уже заключительная, последняя ошибка на эт