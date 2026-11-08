Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты 8 ноября
Сегодня, 8 ноября, завершился четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге. В заключительный день спортсмены показали свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Екатеринбург. Результаты 8 ноября:
Мужчины, итоговое положение:
- Марк Кондратюк — 279,91 балла.
- Глеб Лутфуллин — 272,16.
- Макар Игнатов — 256,99.
Женщины, итоговое положение:
- Камилла Нелюбова — 217,06 балла.
- Арина Кудлай — 205,40.
- Злата Буря — 205,17.
Пары, итоговое положение:
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 214,84.
- Екатерина Гейниш и Андрей Рудь — 181,41.
- София Диана Касинс и Александр Брегей — 181,30.
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