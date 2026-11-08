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Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты 8 ноября

Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: результаты 8 ноября
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Сегодня, 8 ноября, завершился четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге. В заключительный день спортсмены показали свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Екатеринбург. Результаты 8 ноября:

Мужчины, итоговое положение:

  1. Марк Кондратюк — 279,91 балла.
  2. Глеб Лутфуллин — 272,16.
  3. Макар Игнатов — 256,99.

Женщины, итоговое положение:

  1. Камилла Нелюбова — 217,06 балла.
  2. Арина Кудлай — 205,40.
  3. Злата Буря — 205,17.

Пары, итоговое положение:

  1. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 214,84.
  2. Екатерина Гейниш и Андрей Рудь — 181,41.
  3. София Диана Касинс и Александр Брегей — 181,30.
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