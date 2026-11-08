Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: все результаты турнира
Сегодня, 8 ноября, в Екатеринбурге завершился четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию. В рамках соревнований были разыграны медали в мужском и женском одиночном, а также в парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Екатеринбург. Результаты соревнований:
Мужчины:
- Марк Кондратюк — 279,91 балла.
- Глеб Лутфуллин — 272,16.
- Макар Игнатов — 256,99.
Женщины:
- Камилла Нелюбова — 217,06 балла.
- Арина Кудлай — 205,40.
- Злата Буря — 205,17.
Спортивные пары:
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 214,84 балла.
- Екатерина Гейниш и Андрей Рудь — 181,41.
- София Диана Касинс и Александр Брегей — 181,30.
Следующий этап российской серии Гран-при пройдёт в Омске с 14 по 15 ноября.
Материалы по теме