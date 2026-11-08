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Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: все результаты турнира

Гран-при России по фигурному катанию, 4-й этап в Екатеринбурге: все результаты турнира
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Сегодня, 8 ноября, в Екатеринбурге завершился четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию. В рамках соревнований были разыграны медали в мужском и женском одиночном, а также в парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Екатеринбург. Результаты соревнований:

Мужчины:

  1. Марк Кондратюк — 279,91 балла.
  2. Глеб Лутфуллин — 272,16.
  3. Макар Игнатов — 256,99.

Женщины:

  1. Камилла Нелюбова — 217,06 балла.
  2. Арина Кудлай — 205,40.
  3. Злата Буря — 205,17.

Спортивные пары:

  1. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 214,84 балла.
  2. Екатерина Гейниш и Андрей Рудь — 181,41.
  3. София Диана Касинс и Александр Брегей — 181,30.

Следующий этап российской серии Гран-при пройдёт в Омске с 14 по 15 ноября.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию
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