«Верю, что по ходу сезона форма придёт в норму». Шайдоров — об итогах ГП ISU в Китае

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при ISU в Китае. Спортсмен набрал 263,49 балла и занял пятое место.

«Сегодня я очень волновался, но всё равно счастлив выступить здесь. После этапа Гран-при во Франции всё было совсем плохо. Мне очень хочется расти над собой и побеждать себя – думаю, сегодня это получилось.

Мне кажется, с каждым годом я прогрессирую, и надеюсь, что следующий сезон сложится ещё лучше. Пришлось непросто, я до сих пор не восстановился до конца, но верю, что по ходу сезона форма придёт в норму.

Рад, что после Олимпиады могу мотивировать молодых фигуристов в Казахстане – мне очень хочется поддерживать их и помогать развиваться», – приводит слова Шайдорова Golden Skate.