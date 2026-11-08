15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Верю, что по ходу сезона форма придёт в норму». Шайдоров — об итогах ГП ISU в Китае

«Верю, что по ходу сезона форма придёт в норму». Шайдоров — об итогах ГП ISU в Китае
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при ISU в Китае. Спортсмен набрал 263,49 балла и занял пятое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Мужчины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
293.25
2
Владислав Дикиджи
Россия
282.44
3
Евгений Семененко
Россия
281.62

«Сегодня я очень волновался, но всё равно счастлив выступить здесь. После этапа Гран-при во Франции всё было совсем плохо. Мне очень хочется расти над собой и побеждать себя – думаю, сегодня это получилось.

Мне кажется, с каждым годом я прогрессирую, и надеюсь, что следующий сезон сложится ещё лучше. Пришлось непросто, я до сих пор не восстановился до конца, но верю, что по ходу сезона форма придёт в норму.

Рад, что после Олимпиады могу мотивировать молодых фигуристов в Казахстане – мне очень хочется поддерживать их и помогать развиваться», – приводит слова Шайдорова Golden Skate.

Материалы по теме