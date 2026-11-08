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«Не думала, что буду занимать первые места». Нелюбова — о победах на двух этапах ГП России

«Не думала, что буду занимать первые места». Нелюбова — о победах на двух этапах ГП России
Комментарии

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, что не задумывалась о том, что будет завоёвывать золотые медали на этапах отечественной серии Гран-при. Спортсменка стала победительницей соревнований в Екатеринбурге и Казани.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
217.06
2
Арина Кудлай
Санкт-Петербург
205.40
3
Злата Буря
Москва
205.17
Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 1, Казань
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
217.75
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
208.32
3
Ксения Синицына
Московская область
199.83

— Думала о том, что в этом сезоне всё будет так хорошо складываться у тебя?
— Конечно, может быть, я прямо об этом не думала, что буду занимать первые места на этапах серии Гран-при. Но я каждый день к этому стремлюсь и работаю именно для этого, для того чтобы выход