«Не думала, что буду занимать первые места». Нелюбова — о победах на двух этапах ГП России

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, что не задумывалась о том, что будет завоёвывать золотые медали на этапах отечественной серии Гран-при. Спортсменка стала победительницей соревнований в Екатеринбурге и Казани.

— Думала о том, что в этом сезоне всё будет так хорошо складываться у тебя?

— Конечно, может быть, я прямо об этом не думала, что буду занимать первые места на этапах серии Гран-при. Но я каждый день к этому стремлюсь и работаю именно для этого, для того чтобы выход