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«Первый шаг в международных турнирах». Мишина — об этапе Гран-при ISU в Китае

«Первый шаг в международных турнирах». Мишина — об этапе Гран-при ISU в Китае
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, поделилась эмоциями от выступления на этапе международной серии Гран-при ISU в Китае. Спортсмены завоевали золото, набрав 209,84 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 13:40 МСК
Окончено

«Мы очень ждали этого соревнования, и оно было для нас очень важным, потому что это наш первый шаг в международных турнирах. У нас был «челленджер» в Грузии, но здесь — наш первый Гран-при, поэтому мы очень волновались и рады, что смогли хорошо откатать и подарить людям радость. Мы немного устали, но чувствуем себя хорошо. Хорошо от того, что не допустили серьёзных ошибок. У нас были небольшие недочёты, но мы их исправим. У нас впереди Гран-при в Финляндии, поэтому мы будем готовиться к нему. В этом сезоне мы хотим показать стабильность, хотим хорошо катать всегда», — сказала Мишина в видео, опубликованном ISU.

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