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Нелюбова: ещё с прошлого сезона я стала более уверенной в себе, освоила элемент ультра-си

Нелюбова: ещё с прошлого сезона я стала более уверенной в себе, освоила элемент ультра-си
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова ответила, что помогло ей раскрыться и добиться таких результатов в текущем сезоне. Сегодня, 8 ноября, спортсменка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при России в Екатеринбурге.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
217.06
2
Арина Кудлай
Санкт-Петербург
205.40
3
Злата Буря
Москва
205.17

«Мне кажется, ещё с прошлого сезона я стала более уверенной в себе, освоила элемент ультра-си. В прошлом сезоне на этапах Гран-при я его делала не так уверенно. В этом сезоне тоже пока только одна ошибка на этапах. Я каждый день тренируюсь, стремлюсь, совершенствуюсь. И, конечно, хочется ещё более высоких результатов, ещё больше радовать себя, потому что я вкладываю в это очень много сил. Хочу видеть удовлетворение и результат работы на соревнованиях», — сказала Нелюбова в интервью Федерации фигурного катания на коньках.

Ранее фигуристка стала победительницей отечественной серии Гран-при в Казани.

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