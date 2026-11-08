Нелюбова: ещё с прошлого сезона я стала более уверенной в себе, освоила элемент ультра-си

Российская фигуристка Камилла Нелюбова ответила, что помогло ей раскрыться и добиться таких результатов в текущем сезоне. Сегодня, 8 ноября, спортсменка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при России в Екатеринбурге.

«Мне кажется, ещё с прошлого сезона я стала более уверенной в себе, освоила элемент ультра-си. В прошлом сезоне на этапах Гран-при я его делала не так уверенно. В этом сезоне тоже пока только одна ошибка на этапах. Я каждый день тренируюсь, стремлюсь, совершенствуюсь. И, конечно, хочется ещё более высоких результатов, ещё больше радовать себя, потому что я вкладываю в это очень много сил. Хочу видеть удовлетворение и результат работы на соревнованиях», — сказала Нелюбова в интервью Федерации фигурного катания на коньках.

Ранее фигуристка стала победительницей отечественной серии Гран-при в Казани.