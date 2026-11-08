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«Место — приятный бонус». Чикмарёва/Янченков — о победе на этапе ГП России в Екатеринбурге

«Место — приятный бонус». Чикмарёва/Янченков — о победе на этапе ГП России в Екатеринбурге
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, прокомментировали победу на четвёртом этапе серии Гран-при России в Екатеринбурге. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмены получили от судей 214,84 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Спортивные пары. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 16:20 МСК
Окончено

— Поздравляем с победой — вашей первой победой на этапах серии в этом сезоне! Наверное, это особые ощущения, особые чувства?
Чикмарёва: Ощущения, наверное, не от первого места, а от проката. Вдохновляешься всегда прокатом, а место — приятный бонус.

— Матвей, наверное, особенно приятно встать на самую высокую ступень пьедестала при родных, знакомых, друзьях?
Янченков: Да, безусловно, вы правы. Сегодня меня пришли поддержать друзья, родственники, близкие. Кататься при своих друзьях и родных всегда приятно.

— Что помогло вам сегодня так выступить?
Чикмарёва: Наверное, поддержка. Выходишь и понимаешь, что на трибунах очень много родных и близких. Эта поддержка публики — ты понимаешь, что в тебя верят. Верить в себя самой, когда другие не верят, — почти невозможно, — сказали фигуристы в интервью Федерации фигурного катания на коньках.

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