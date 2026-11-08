«Место — приятный бонус». Чикмарёва/Янченков — о победе на этапе ГП России в Екатеринбурге

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, прокомментировали победу на четвёртом этапе серии Гран-при России в Екатеринбурге. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмены получили от судей 214,84 балла.

— Поздравляем с победой — вашей первой победой на этапах серии в этом сезоне! Наверное, это особые ощущения, особые чувства?

Чикмарёва: Ощущения, наверное, не от первого места, а от проката. Вдохновляешься всегда прокатом, а место — приятный бонус.

— Матвей, наверное, особенно приятно встать на самую высокую ступень пьедестала при родных, знакомых, друзьях?

Янченков: Да, безусловно, вы правы. Сегодня меня пришли поддержать друзья, родственники, близкие. Кататься при своих друзьях и родных всегда приятно.

— Что помогло вам сегодня так выступить?

Чикмарёва: Наверное, поддержка. Выходишь и понимаешь, что на трибунах очень много родных и близких. Эта поддержка публики — ты понимаешь, что в тебя верят. Верить в себя самой, когда другие не верят, — почти невозможно, — сказали фигуристы в интервью Федерации фигурного катания на коньках.