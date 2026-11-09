«Всё себе, Моте ничего не отдаю!» Чикмарёва рассказала, что делает с подаренными игрушками

Российская фигуристка Екатерина Чикмарёва, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, рассказала, что делает с игрушками, подаренными фанатами. На этапе Гран-при России в Екатеринбурге спортсмены получили от судей 214,84 балла и заняли первое место.

— Вам подарили очень много игрушек. Откройте секрет: вы забираете их домой, раздаёте друзьям или оставляете себе?

— Я забираю всё себе, Моте [Матвею] ничего не отдаю! Мне как-то неохота их оставлять: люди покупают, приходят, кидают именно для нас, стараются, выбирают, думают о нас. Просто взять и оставить мешок здесь я не могу — совесть не позволяет.

— А где ты всё это хранишь? У тебя свой музей?

— Нет, но у меня много места. Есть где хранить, — сказала Чикмарёва в интервью Федерации фигурного катания на коньках.