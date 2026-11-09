«Плюс-минус всё получилось». Кондратюк — о своём выступлении на ГП России в Екатеринбурге

Чемпион Европы 2022 года фигурист Марк Кондратюк оценил своё выступление на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. Спортсмен одержал победу с результатом 279,91 балла.

«Это мой первый старт в сезоне. Наверное, глобальных целей выиграть у меня не было. Я просто хотел спокойно и уверенно пройти эти соревнования, чтобы дальше готовиться ко второму этапу, к чемпионату России, к финалу – самым важным турнирам в этом сезоне.

Я очень рад, что так всё закончилось. Честно сказать, я не думал, что будет всё так хорошо. Екатеринбург удивляет, спасибо!

Я бы сказал, что плюс-минус всё получилось. Анализируя контрольные прокаты и свой первый этап, могу сказать, что в короткой я эмоционально делаю меньше, чем на тренировках. Видимо, чего-то мне не хватает. А в произвольной делаю больше. Публика прямо заводит – часть программы во второй половине была придумана на ходу: я ехал мимо трибун, видел, как люди встречают, кому-то махал, подбадривал. Это был уже чисто экспромтом, на эмоциях.

Я смотрел всех ребят, кто катался до меня. Где-то на прыжки, но в первую очередь на баллы. Мне так спокойнее жить и кататься, понимать ситуацию, которая происходит в турнирной таблице. Может, это меня успокаивает, а где-то подбадривает — когда вижу, что у всех ребят хорошие прокаты и высокие баллы. П