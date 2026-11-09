15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Поистине потрясающая!» Александр Плющенко поздравил Трусову с выступлением на ГП в Китае

«Поистине потрясающая!» Александр Плющенко поздравил Трусову с выступлением на ГП в Китае
Комментарии

Фигурист Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, поздравил серебряного олимпийского призёра Александру Игнатову (Трусову) с выступлением на этапе Гран-при ISU в Китае. Спортсменка завоевала серебро, набрав за два проката 221,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

«Поздравляю, Саша, с потрясающим выступлением на Гран-при в Китае! Ты вдохновляешь всех нас, показывая, что значит любить свой вид спорта и фигурное катание, преодолевать любые препятствия и добиваться великих результатов. Поздравляем – ты поистине потрясающая!» – написал Плющенко на личной странице в одной из социальных сетей.

После турнира в Китае Трусова выступит на этапе Гран-при в США, который пройдёт с 13 по 15 ноября.

Материалы по теме
«Про рёв на трибунах я вообще молчу». Трусова опубликовала пост по итогам Гран-при в Китае