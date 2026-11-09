«Поистине потрясающая!» Александр Плющенко поздравил Трусову с выступлением на ГП в Китае

Фигурист Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, поздравил серебряного олимпийского призёра Александру Игнатову (Трусову) с выступлением на этапе Гран-при ISU в Китае. Спортсменка завоевала серебро, набрав за два проката 221,27 балла.

«Поздравляю, Саша, с потрясающим выступлением на Гран-при в Китае! Ты вдохновляешь всех нас, показывая, что значит любить свой вид спорта и фигурное катание, преодолевать любые препятствия и добиваться великих результатов. Поздравляем – ты поистине потрясающая!» – написал Плющенко на личной странице в одной из социальных сетей.

После турнира в Китае Трусова выступит на этапе Гран-при в США, который пройдёт с 13 по 15 ноября.