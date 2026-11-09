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«Фиговенько получилось». Игнатов — о своём выступлении на ГП в Екатеринбурге

«Фиговенько получилось». Игнатов — о своём выступлении на ГП в Екатеринбурге
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Фигурист Макар Игнатов подвёл итоги выступления на четвёртом этапе Гран-при России, который проходил в Екатеринбурге с 7 по 8 ноября. По сумме двух прокатов спортсмен набрал 256,99 балла и занял третье место. При этом после короткой программы Макар находился на первой строчке.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Мужчины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
279.91
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
272.16
3
Макар Игнатов
Москва
256.99

«Не самый лучший прокат далеко получился. Может, сыграло роль, что давно не выступал последним в разминке. Не знаю, тяжеловато было. На тренировках катал часто сильно лучше. Так что фиговенько сегодня получилось.

Всегда выходишь на адреналине, просто разное количество было – может, сегодня его не хватило. Или, наоборот, чуть перегорел. Надо думать, анализировать. Последний стартовый номер больше влияет не на настрой, а чисто физически. Долго после шестиминутки поддерживаешь себя в оптимальном состоянии – пытаешься сначала чуть-чуть скинуть, потом снова себя разогнать. Чего-то, может, не хватило.

Первая медаль на Гран-при? Ну правда, дело же не в медалях. У нас понятие Гран-при России появилось не так давно, были до этого этапы Кубка России – там я точно так же завоёвывал медали. Я никогда не ставил во главе своей фигурнокатательной карьеры медали – что нужно завоевать то или то. Поэтому это приятный бону