Катарина Гербольдт: самый высокий уровень в мире фигурного катания на сегодня в России

Бронзовый призёр чемпионата России — 2009, ныне тренер Катарина Гербольдт считает, что в России самый высокий уровень фигурного катания в мире.

«Тут с какой стороны посмотреть на результаты в Китае. Для наших ребят — классно. Для остального мира — разочарование. Я очень рада за всех ребят и их тренерские штабы. За эти сезоны была проделана большая работа. Когда тебя отстраняют без объяснения причин, не понимаешь, когда же наступит тот день возвращения, это действительно сложно как для спортсменов, так и для тренеров. Спортсмены и тренеры хотят оставаться лучшими. Определённая мотивация оказывается так далеко, что сложно держать необходимый уровень. Но наши ребята и тренеры показывают, что всё возможно. Ничто не способно сломить русский дух. Ребята подтверждают, что мы по-прежнему остаёмся лучшими в мире. Несмотря ни на что, самый высокий уровень в мире фигурного катания на сегодня в России», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.