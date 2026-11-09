Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступлений Трусовой и Петросян на ГП в США

Бронзовый призёр чемпионата России — 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступления серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года Александры Игнатовой (Трусовой) и трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при ISU в США.

«Для Петросян и Трусовой под силу стать лучшей на Гран-при США. Они не раз это уже доказывали. Однако этот этап будет сложен как для одной, так и для второй. Для Саши всё-таки смена часовых поясов, перелёты, два серьёзных турнира подряд — это непросто. Опять же, она опытная спортсменка, ей это под силу. Что касается Аделии Петросян, сейчас она не в лучшей своей форме, тем не менее от неё многого ждут. Этот старт будет психологически сложен для неё. Она тоже опытная спортсменка, которой всё по силам», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.