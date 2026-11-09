Петросян: думала, что выйду и начну с нового листа. Но всё равно тяжелее после ОИ кататься

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в разговоре с Алиной Загитовой рассказала, что после Олимпийских игр 2026 года в Милане ей стало тяжелее выступать.

Петросян: На самом деле, я думала, что – Олимпиада, не Олимпиада – я выйду и начну как с нового листа. Но всё равно прямо тяжелее после Олимпиады кататься.

Загитова: Я тоже так думала.

Петросян: Вот почему-то я думала, что сейчас спадёт весь груз ответственности. Не понимаю, для меня это очень новое ощущение, новая даже я, наверное, потому что мысли совсем другие стали. Наверное, даже больше каких-то переживаний, чего раньше не было. Я просто шла и делала, — сказала Петросян в видео Первого канала.