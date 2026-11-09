«Какой же здесь сильный состав участников!» Сюн Сато — об этапе Гран-при ISU в Китае

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Италии и чемпионата мира — 2026 японский фигурист Сюн Сато оценил своё выступление на этапе Гран-при ISU в Китае. По итогам соревнований фигурист занял четвёртое место с результатом 277,20.

«Могу сказать, что выложился по максимуму. Честно говоря, я даже не держал в голове мысль о трёх победах подряд — для меня это не самоцель. Приехав сюда, подумал: какой же здесь сильный состав участников! Мне хотелось посмотреть на выступления других фигуристов, чтобы подстегнуть собственную мотивацию.

Не собираюсь сдаваться и сделаю всё возможное, чтобы показать достойные выступления для всех зрителей», — приводит слова Сато Fs-Gossips.