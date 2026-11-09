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«Какой же здесь сильный состав участников!» Сюн Сато — об этапе Гран-при ISU в Китае

«Какой же здесь сильный состав участников!» Сюн Сато — об этапе Гран-при ISU в Китае
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Италии и чемпионата мира — 2026 японский фигурист Сюн Сато оценил своё выступление на этапе Гран-при ISU в Китае. По итогам соревнований фигурист занял четвёртое место с результатом 277,20.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Мужчины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
293.25
2
Владислав Дикиджи
Россия
282.44
3
Евгений Семененко
Россия
281.62

«Могу сказать, что выложился по максимуму. Честно говоря, я даже не держал в голове мысль о трёх победах подряд — для меня это не самоцель. Приехав сюда, подумал: какой же здесь сильный состав участников! Мне хотелось посмотреть на выступления других фигуристов, чтобы подстегнуть собственную мотивацию.

Не собираюсь сдаваться и сделаю всё возможное, чтобы показать достойные выступления для всех зрителей», — приводит слова Сато Fs-Gossips.

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