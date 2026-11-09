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Академия Плющенко лишила Елену Костылеву стипендии из-за поведения матери

Академия Плющенко лишила Елену Костылеву стипендии из-за поведения матери
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Академия «Ангелы Плющенко» лишила фигуристку Елену Костылеву ежемесячной стипендии, которая составляла 65 тысяч рублей, из-за поведения её матери Ирины. Об этом рассказала менеджер академии Елена Благодерова.

«К сожалению, да. У родителей Лены был договор с академией на стипендию с двумя пунктами. Первый — не писать негатив про школу, руководство и других спортсменов. Второй — не тренироваться на чужих льдах. Оба пункта были нарушены. И если воронежский лёд ещё все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать. В итоге юристы прислали документ о расторжении», — приводит слова Благодеровой «РИА Новости Спорт».

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