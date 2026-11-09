Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает лечение в больнице. Об этом «РИА Новости» сообщил её племянник Алексей Тарасов.

«Пока в больнице. Спасибо за беспокойство», – сказал Тарасов.

Напомним, в начале сентября 79-летняя Тарасова прошла плановое обследование в больнице. Спустя 10 дней после этого тренера вновь госпитализировали. 19 сентября она вернулась домой. Однако в начале октября тренер вновь попала в больницу.

Ученики Татьяны Тарасовой завоевали в общей сложности семь золотых олимпийских медалей. Под её руководством тренировались Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие.