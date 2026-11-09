«Спасибо за тёплый приём». Семененко опубликовал фото с Мишиным из Китая

Двукратный чемпион России Евгений Семененко поделился кадрами из поездки на этап Гран-при ISU в Китае. На фото, которые спортсмен опубликовал на личной странице в социальной сети, фигурист позирует со своим тренером Алексеем Мишиным и показывает, какое количество подарков ему подарили болельщики.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

Фото: Личный архив Евгения Семененко

«Спасибо за тёплый приём», — подписал фото Семененко.

На прошедших в Китае соревнованиях Евгений завоевал бронзовую медаль. По сумме короткой и произвольной программ он получил от судей 281,62 балла.

Победителем соревнований стал японский спортсмен Као Миура, он набрал за два проката 293,25 балла. Чемпион России Владислав Дикиджи завоевал серебряную медаль — он получил от судей 282,44 балла.