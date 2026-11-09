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«Спасибо за тёплый приём». Семененко опубликовал фото с Мишиным из Китая

«Спасибо за тёплый приём». Семененко опубликовал фото с Мишиным из Китая
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Двукратный чемпион России Евгений Семененко поделился кадрами из поездки на этап Гран-при ISU в Китае. На фото, которые спортсмен опубликовал на личной странице в социальной сети, фигурист позирует со своим тренером Алексеем Мишиным и показывает, какое количество подарков ему подарили болельщики.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

Фото: Личный архив Евгения Семененко

«Спасибо за тёплый приём», — подписал фото Семененко.

На прошедших в Китае соревнованиях Евгений завоевал бронзовую медаль. По сумме короткой и произвольной программ он получил от судей 281,62 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Мужчины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
293.25
2
Владислав Дикиджи
Россия
282.44
3
Евгений Семененко
Россия
281.62

Победителем соревнований стал японский спортсмен Као Миура, он набрал за два проката 293,25 балла. Чемпион России Владислав Дикиджи завоевал серебряную медаль — он получил от судей 282,44 балла.

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