Представлен предварительный список участников пятого этапа Гран-при России в Омске

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) представила предварительный список участников пятого этапа Гран-при России, который пройдёт в Омске с 14 по 15 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами фигуристов, заявленных на соревнования.

Женщины:

Софья Акатьева;

Мария Ганина;

Алиса Двоеглазова;

София Дзепка;

Мария Елисова;

Мария Захарова;

Мария Мазур;

Лидия Плескачева;

Любовь Рубцова;

Дарья Садкова.

Мужчины:

Арсений Димитриев;

Фёдор Зонов;

Марк Кондратюк;

Лев Лазарев;

Илья Мавлянов;

Александр Мельников;

Илья Неретин;

Илья Строганов;

Михаил Терновский;

Николай Угожаев;

Григорий Фёдоров;

Арсений Федотов.

Парное катание:

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;

Алиса Блинникова/Алексей Карпов;

Анастасия Гиричева/Иван Долгодворов;

Анна Карпук/Илья Миронов;

Алена Кривоносова/Андрей Анисимов;

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;

Юлия Филимонова/Андрей Шадерков;

Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: