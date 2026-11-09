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Представлен предварительный список участников пятого этапа Гран-при России в Омске

Представлен предварительный список участников пятого этапа Гран-при России в Омске
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) представила предварительный список участников пятого этапа Гран-при России, который пройдёт в Омске с 14 по 15 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами фигуристов, заявленных на соревнования.

Женщины:

Мужчины:

  • Арсений Димитриев;
  • Фёдор Зонов;
  • Марк Кондратюк;
  • Лев Лазарев;
  • Илья Мавлянов;
  • Александр Мельников;
  • Илья Неретин;
  • Илья Строганов;
  • Михаил Терновский;
  • Николай Угожаев;
  • Григорий Фёдоров;
  • Арсений Федотов.

Парное катание:

  • Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
  • Алиса Блинникова/Алексей Карпов;
  • Анастасия Гиричева/Иван Долгодворов;
  • Анна Карпук/Илья Миронов;
  • Алена Кривоносова/Андрей Анисимов;
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
  • Юлия Филимонова/Андрей Шадерков;
  • Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду:

  • Василиса Григорьева/Евгений Артющенко;
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
  • Анна Коломенская/Артём Фролов;
  • Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев;
  • Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
  • Александра Прокопец/Александр Васькович;
  • Александра Степанова/Иван Букин;
  • Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
  • Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
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