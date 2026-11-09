Представлен предварительный список участников пятого этапа Гран-при России в Омске
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) представила предварительный список участников пятого этапа Гран-при России, который пройдёт в Омске с 14 по 15 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами фигуристов, заявленных на соревнования.
Женщины:
- Софья Акатьева;
- Мария Ганина;
- Алиса Двоеглазова;
- София Дзепка;
- Мария Елисова;
- Мария Захарова;
- Мария Мазур;
- Лидия Плескачева;
- Любовь Рубцова;
- Дарья Садкова.
Мужчины:
- Арсений Димитриев;
- Фёдор Зонов;
- Марк Кондратюк;
- Лев Лазарев;
- Илья Мавлянов;
- Александр Мельников;
- Илья Неретин;
- Илья Строганов;
- Михаил Терновский;
- Николай Угожаев;
- Григорий Фёдоров;
- Арсений Федотов.
Парное катание:
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов;
- Анастасия Гиричева/Иван Долгодворов;
- Анна Карпук/Илья Миронов;
- Алена Кривоносова/Андрей Анисимов;
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
- Юлия Филимонова/Андрей Шадерков;
- Таисия Щербинина/Артём Петров.
Танцы на льду:
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко;
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
- Анна Коломенская/Артём Фролов;
- Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев;
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
- Александра Прокопец/Александр Васькович;
- Александра Степанова/Иван Букин;
- Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
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