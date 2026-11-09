«Это было некрасиво». Илья Малинин — о хейте Монэ Тибы после победы на ГП ISU в Китае

Олимпийский чемпион 2026 года в командном турнире, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о критике японки Монэ Тибы в социальных сетях после победы на этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне, Китай, где она опередила вернувшуюся на международную арену россиянку Александру Игнатову (Трусову)

Тиба заняла первое место с результатом 224,48 балла, Трусова стала второй с результатом 221,27 балла. После завершения соревнований болельщики в социальных сетях негативно отреагировали на итоги соревнований. Спортсменка ограничила доступ к своему аккаунту и закрыла комментарии.

«Это было некрасиво. Монэ такого не заслужила. Я видел всё от начала до конца — это очень глупо со стороны людей. Ведь они должны радоваться за них, что бы ни случилось», — сказал Малинин во время онлайн-трансляции в одной из социальных сетей.