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«Должна быть в тройке на чемпионате мира». Жулин — об Александре Трусовой

«Должна быть в тройке на чемпионате мира». Жулин — об Александре Трусовой
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлении серебряного призёра Олимпиады Александры Игнатовой (Трусовой) на этапе Гран-при ISU в Китае.

Ранее спортсменка выиграла серебро. Она чисто исполнила обе программы и получила от судей 221,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

«Великолепное катание, она большая умница! Скоро будет занимать первые места. Мне кажется, что она ещё добавит один четверной, добавит в катании, судьи к ней попривыкнут. Насчёт первого места на чемпионате мира не знаю, но в тройке она должна быть», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

На следующих выходных Трусова выступит на этапе Гран-при ISU в США. Соревнования пройдут с 14 по 16 ноября.

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