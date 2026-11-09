«Должна быть в тройке на чемпионате мира». Жулин — об Александре Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлении серебряного призёра Олимпиады Александры Игнатовой (Трусовой) на этапе Гран-при ISU в Китае.

Ранее спортсменка выиграла серебро. Она чисто исполнила обе программы и получила от судей 221,27 балла.

«Великолепное катание, она большая умница! Скоро будет занимать первые места. Мне кажется, что она ещё добавит один четверной, добавит в катании, судьи к ней попривыкнут. Насчёт первого места на чемпионате мира не знаю, но в тройке она должна быть», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

На следующих выходных Трусова выступит на этапе Гран-при ISU в США. Соревнования пройдут с 14 по 16 ноября.