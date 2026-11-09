«Теперь у меня появился личный водитель». Алина Загитова подарила 18-летней сестре машину

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова подарила своей 18-летней сестре Сабине Загитовой машину Lexus NX 200. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке в России начинается примерно от 2,2 млн рублей.

«Мы тебя очень любим и хотим, чтобы у тебя всё было хорошо, чтобы дорога всегда была ровной, а в жизни случалось только приятное. А у меня, кажется, теперь появился личный водитель», – написала Загитова на своей странице в соцсети.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.