15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Илья Малинин работает над хореовращением перед стартом на этапе Гран-при в США

Видео: Илья Малинин работает над хореовращением перед стартом на этапе Гран-при в США
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин показал, как работает над хореографическим вращением перед выступлением на этапе Гран-при ISU в США.

«Процесс изучения нового хореографического вращения. Это не идеально, но посмотрим, что получится. Увидимся на Гран-при США!» – написал Малинин на своей странице в соцсети.

Илья Малинин примет участие в четвёртом этапе международной серии Гран-при ISU в США. Турнир пройдёт с 14 по 16 ноября.

Малинину 21 год. Помимо трёх побед на чемпионатах мира, он является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях. В личном турнире Илья лидировал после короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной и занял итоговое восьмое место.

Материалы по теме
Малинин остаётся в спорте до ОИ-2034! Планы: четверной аксель с Дикиджи и новые программы
Малинин остаётся в спорте до ОИ-2034! Планы: четверной аксель с Дикиджи и новые программы