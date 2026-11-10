Видео: Илья Малинин работает над хореовращением перед стартом на этапе Гран-при в США

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин показал, как работает над хореографическим вращением перед выступлением на этапе Гран-при ISU в США.

«Процесс изучения нового хореографического вращения. Это не идеально, но посмотрим, что получится. Увидимся на Гран-при США!» – написал Малинин на своей странице в соцсети.

Илья Малинин примет участие в четвёртом этапе международной серии Гран-при ISU в США. Турнир пройдёт с 14 по 16 ноября.

Малинину 21 год. Помимо трёх побед на чемпионатах мира, он является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях. В личном турнире Илья лидировал после короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной и занял итоговое восьмое место.