15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по прыжкам перенесён из-за участия фигуристов в международных турнирах

Чемпионат России по прыжкам перенесён из-за участия фигуристов в международных турнирах
Комментарии

Федерация фигурного катания России (ФФККР) сообщила о переносе чемпионата России по прыжкам. Соревнования должны были пройти в Москве с 27 по 30 ноября. Новая дата турнира пока не сообщается.

«Федерация фигурного катания на коньках России сообщает о переносе чемпионата России по прыжкам на новые сроки. Изменение дат связано с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

Информация о точной дате и месте проведения турнира будет опубликована позже», – говорится в сообщении ФФККР.

Отметим, что с 27 по 28 ноября в Токио пройдёт этап Гран-при ISU. На этап заявлены россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачёва, а также Владислав Дикиджи.

Материалы по теме
«Всем «нихао» из Китая!» Дикиджи поблагодарил болельщиков за поддержку на Гран-при в Китае
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android