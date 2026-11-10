Чемпионат России по прыжкам перенесён из-за участия фигуристов в международных турнирах

Федерация фигурного катания России (ФФККР) сообщила о переносе чемпионата России по прыжкам. Соревнования должны были пройти в Москве с 27 по 30 ноября. Новая дата турнира пока не сообщается.

«Федерация фигурного катания на коньках России сообщает о переносе чемпионата России по прыжкам на новые сроки. Изменение дат связано с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

Информация о точной дате и месте проведения турнира будет опубликована позже», – говорится в сообщении ФФККР.

Отметим, что с 27 по 28 ноября в Токио пройдёт этап Гран-при ISU. На этап заявлены россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачёва, а также Владислав Дикиджи.