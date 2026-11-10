Александра Трусова прилетела в США для участия в этапе Гран-при ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прибыла в США для участия в этапе Гран-при ISU.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Мы на машине доехали до Гонконга, получилось плюс-минус два часа. Там переходили границу, что ли, пешком – нас высадили, мы пешком пошли. Прошли всё и сели обратно в машину. В аэропорту находились часа три и вылетели. 11 с половиной часов летели.

Сейчас выйдем, всех пройдём и поедем селиться в отель, в котором будем жить эту неделю. С завтрашнего дня у меня тут сборы двухдневные, потом начинаются официальные тренировки и соревнования», – сообщила Трусова в социальных сетях.