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Лев Лазарев до последнего не понимал, примет ли он участие в юниорской серии Гран-при ISU

Лев Лазарев до последнего не понимал, примет ли он участие в юниорской серии Гран-при ISU
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Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев признался, что не ожидал принять участие в юниорской серии Гран-при ISU – 2026/2027.

— Как твой настрой на сезон? Ожидал, что он будет именно таким?
— В начале сезона я до последнего не понимал, еду на этапы международного Гран-при или нет. Вроде бы говорили: если занимаешь первое место на первенстве России, едешь на этапы Гран-при, но потом у нас был ещё один сбор в Новогорске. Там нам сказали, что сообщат позже, и потом стало понятно, что я еду в Сиань, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Ранее Лазарев выиграл два этапа юниорской серии Гран-при, одержав победы в Сиане, Китай, и Бангкоке, Таиланд.

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